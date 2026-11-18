Sanremo – I Jalisse saranno in gara al Festival di Sanremo 2027. Alessandra Drusian e Fabio Ricci tornano dunque tra i Big. Marito e moglie, al trentesimo tentaivo dopo il boom di “Fiumi di parole”. Nel 1996 si fanno notare tra le Nuove Proposte con Liberami. Dodici mesi dopo, febbraio 1997, salgono sul palco dell’Ariston e vincono. Il brano si chiamava appunto “Fiumi di parole”. Lo scrive il Quotidiano Nazionale.

Dopo l’Eurovision di Dublino, cala il sipario. Da quel giorno ogni anno presentano un pezzo. Ogni anno restano fuori. Diventano un meme, un modo di dire, una categoria “fantasma”. Stefano De Martino ha scelto la mossa che «nessuno, in ventinove anni, ha avuto il coraggio di fare», riporta Parpiglia.

Ma attenzione ciò che conta è la canzone e pare che lui se ne sia innamorato da subito. Farà discutere. In positivo: è la favola che l’Italia aspetta da tre decenni, e chi la firma si prende l’applauso. Qualcuno dirà che è un’operazione simpatia, un posto tolto a chi le classifiche le scala oggi. Entrambe le letture sono legittime. Ma alla fine deciderà la musica.

De Martino annuncerà il cast l’11 dicembre, in diretta su Rai 1: ci saranno The Kolors e Nada (li ha spoilerati Fiorello in radio a La Pennicanza). Poi Emma e Gaia.

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