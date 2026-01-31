I ladri al centro commerciale di Ragusa

Ragusa – I Carabinieri della Stazione di Ragusa Ibla sono intervenuti nel corso del pomeriggio presso un negozio situato all’interno dell’area di un centro commerciale. La segnalazione da parte degli addetti alla sicurezza nasceva dal comportamento di due individui che erano stati notati mentre nascondevano della merce addosso e all’interno dei loro zaini. I due, nel frattempo vistisi scoperti, cercavano di evitare peggiori conseguenze e alle casse fingevano di consegnare al direttore tutto il materiale che avevano sottratto con l’intenzione di non pagare. All’arrivo della pattuglia dei Carabinieri, i due stavano varcando l’uscita e cercavano di allontanarsi per non essere controllati. Notati dagli uomini in divisa, venivano identificati e perquisiti e, nascosta indosso, avevano ancora dell’ulteriore refurtiva per un valore di alcune centinaia di Euro. Entrambi, un 23enne tunisino e un ventenne di origini egiziane, residenti a Ragusa, venivano denunciati per furto aggravato.

