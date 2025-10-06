I ladri d’uva rubano 400 chili di frutta da tavola

Mazzarrone, Catania – I carabinieri di Mazzarrone hanno intercettato un’utilitaria in transito in contrada Bongiovanni, nel territorio di Mazzarrone il cui conducente, alla vista dell’auto di servizio, ha improvvisamente accelerato, insospettendo i militari. La pattuglia ha, quindi, effettuato una inversione di marcia e ha dato inizio a un breve inseguimento, avvertendo i colleghi della compagnia di Caltagirone, che li hanno rapidamente raggiunti.

Una volta bloccata l’auto, i militari hanno proceduto all’identificazione degli occupanti, due uomini di 51 e 54 anni, entrambi residenti a Gela, disoccupati e già noti alle forze dell’ordine per pregresse vicende giudiziarie. Durante la successiva perquisizione del veicolo, nel bagagliaio sono stati trovati circa 380 chili di uva da tavola, delle varietà Vittoria e Millennium.

Gli immediati accertamenti hanno permesso di risalire al legittimo proprietario della frutta trafugata, un 75enne residente a Mazzarrone, proprietario di un vigneto situato proprio nella stessa contrada Bongiovanni. L’uva è stata, perciò, riconsegnata al proprietario, mentre i due sono stati arrestati per furto aggravato.

I prodotti agricoli rubati, come in questo caso, vengono spesso immessi sul mercato in modo irregolare, anche attraverso la vendita su strada, senza alcun tipo di controllo sanitario o tracciabilità, con rischi concreti per la salute dei consumatori, e costituiscono un danno economico per i produttori onesti.

