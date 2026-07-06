I ladri in casa, arrestati due uomini, denunciate due donne

Arrestati due uomini, un 38enne e un 22enne e denunciate due donne, di 55 e 24 anni.
di Redazione
Ragusa – La Polizia di Stato di Ragusa ha tratto in arresto in flagranza due uomini, un 38enne e un 22enne, ritenuti responsabili del reato di furto aggravato in abitazione in concorso.
Nel corso dell’attività investigativa della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, gli agenti hanno recuperato 7.000 Euro in contanti e numerosi monili in oro, successivamente sequestrati.
Al termine delle formalità di rito, i due arrestati sono stati associati presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Nell’ambito della medesima attività sono state inoltre denunciate in stato di libertà due donne, rispettivamente di 55 e 24 anni, ritenute coinvolte nella vicenda.
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