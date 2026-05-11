I ladri ragazzini al supermercato di Modica

Modica – Sono stati sopresi dal personale in servizio al supermercato Lidl di Modica due ladri ragazzini.

È successo stamani quando i commessi del supermercato di Modica Sorda hanno visto alcuni movimenti sospetti. Dopo alcuni appostamenti hanno scorto due ragazzini che stavano rubando due avvitatori elettrici. Il personale del supermercato ha chiamato la Polizia che è intervenuta prelevando i due e portandoli in Commissariato per il riconoscimento.

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