I ladri sono entrati nottetempo nel deposito di elettrodomestici di Bruno Euronics a Modica

Il colpo è stato messo a segno all'1,35 della notte tra lunedì e martedì.

Modica – Con una fresa hanno segato la serranda del deposito sotterraneo del negozio di elettrodomestici Bruno Euronics, si sono introdotti attraverso la finestra che hanno ricavato dall’azione criminosa e poi hanno cercato di razziare il possibile, mentre le sirene dell’allarme antifurto hanno allertato le forze dell’ordine.

È successo la scorsa notte a Modica.

Il colpo è stato messo a segno all’1,35 della notte tra lunedì e martedì. Un’azione fulminea, interrotta dal sistema di sicurezza e d’allarme, che ha impedito ai malviventi (almeno due, ma probabilmente c’era un terzo ad attenderli in auto fuori), di rubare un bottino ben più sostanzioso. La refurtiva è stata caricata su un’auto e un furgone.

Indaga la Polizia di Modica, che ha già acquisito le immagini di videosorveglianza.

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