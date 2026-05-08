I Lions siciliani a congresso a Modica

Modica – Da venerdì 8 a sabato 9 maggio 2026 il cuore barocco di Modica diventerà il centro propulsore del lionismo siciliano con il XXX Congresso del Distretto 108Yb Sicilia. I soci e i delegati dei 123 Lions Club dell’Isola, per un totale di 4.128 soci, tracceranno il bilancio delle attività svolte, definiranno le linee progettuali per il futuro ed eleggeranno la governance per l’anno sociale 2026/2027.

I lavori congressuali, presieduti dal Governatore Diego Taviano, si svolgeranno nel centro storico, nell’area del Duomo di San Pietro, e prenderanno il via nel pomeriggio di venerdì 8 maggio con la riunione del Gabinetto Distrettuale. La giornata di sabato 9 maggio si aprirà alle ore 10:00 con l’assemblea plenaria, che nel pomeriggio procederà al voto per l’elezione dei candidati alla guida del Distretto per il prossimo anno sociale che inizierà il prossimo primo luglio.

L’edizione congressuale 2026, ispirata al tema “Sicilia: Terra di Dialogo, Fraternità e Solidarietà”, si caratterizza per il rinnovato patto generazionale con i LEO Club e con i giovani dei CUB Club, e per un programma di attività di servizio che coinvolgerà l’intera comunità.

Presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso saranno esposte le opere del Laboratorio di Arti Musive “PDG Cesare Fulci” di Barcellona Pozzo di Gotto, progetto simbolo di inclusione per l’autismo sostenuto dalla Fondazione Internazionale Lions. Saranno inoltre presentate le attività del laboratorio “Grani & Mani – Gustamì”, promosso dal Distretto 108Yb Sicilia, dal Lions Club Modica e dai club della Circoscrizione Ragusa. Per tutta la durata del congresso sarà attiva anche una raccolta speciale di occhiali usati.

Venerdì 8 maggio, alle ore 21:15, il Teatro Garibaldi di Modica ospiterà il concerto “La Nuova Dolce Vita” con Mario Stefano Pietrodarchi e il Quintetto Mediterraneo, evento ufficiale del Congresso. L’iniziativa è dedicata al sostegno della Scuola Cani Guida Lions, impegnata nella formazione di cani destinati a persone con disabilità visiva: l’intero ricavato dei biglietti sarà devoluto ai percorsi di addestramento.

Momento di particolare valore sarà la consegna ufficiale di un cane guida a una persona non vedente, gesto che incarna lo spirito di servizio e solidarietà del lionismo siciliano.

Nella giornata di sabato 9 maggio, il tratto di Corso Umberto compreso tra piazza Monumento e il Duomo di San Pietro sarà chiuso al traffico per consentire lo svolgimento di attività di prevenzione sanitaria. I medici Lions e i professionisti dell’ASP di Ragusa effettueranno screening gratuiti grazie al camper per la prevenzione dei tumori dell’ASP e all’Unità Oftalmica dell’Unione Italiana Ciechi, donata dal Distretto Lions Sicilia anche con fondi della LCIF. Nel corso della giornata saranno inoltre donati pasti a famiglie fragili, in collaborazione con la Parrocchia di San Pietro Apostolo.

La data del 9 maggio, legata a momenti cruciali della storia italiana ed europea – dalla fine della Seconda guerra mondiale agli assassinii di Aldo Moro e Peppino Impastato, fino all’anatema di Giovanni Paolo II ad Agrigento contro la “cultura della morte” – richiama i valori di pace, legalità e convivenza democratica che ispirano l’etica lionistica. In questa cornice si inseriscono le iniziative delle due giornate: la sottoscrizione dell’Atto Costitutivo della Fondazione Distrettuale di Partecipazione, la premiazione delle Eccellenze Siciliane, il Premio “Paolo Valenti”, il concerto solidale per la Scuola Cani Guida e le premiazioni dei concorsi Lions per scuole e giovani, tra cui “Un Poster per la Pace”.

Il motto del Governatore Diego Taviano, “Concretezza e Fraternità nel Servizio”, troverà la sua sintesi negli interventi programmatici che accompagneranno il passaggio del testimone per il prossimo anno sociale. I Lions siciliani confermano così la volontà di essere una risorsa di professionalità e competenze al servizio della comunità, proiettandosi verso i prossimi appuntamenti: il Congresso Nazionale di Milano e la Convention Internazionale di Hong Kong.

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