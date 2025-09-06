I miei giorni in carcere. Totò Cuffaro racconta

"Bisogna saper scegliere il tempo, non arrivarci per contrarietà"
di Redazione
L’ex presidente della Regione siciliana Totò Cuffaro racconta i suoi giorni in carcere a Rebibbia: “La cella è 4×4, tre letti da un lato a lisca di pesce uno dall’altro lato per lungo attaccato alla parete. Nel mezzo un tavolo e lo spazio per camminare. Quattro metri quattro passi dal muro dove c’è la finestra con le sbarre, al muro di fronte dove c’è la porta con le sbarre e con il blindo. Quattro passi di ritorno dalla porta al muro, uno due tre quattro cento volte quattro passi.
