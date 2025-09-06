I miei giorni in carcere. Totò Cuffaro racconta

Occupa tutta la finestra, è venuta a trovarci è bellissima dolce luminosa e sorride. Ci dona la sua tenerezza la sua compagnia e il suo desiderio di libertà. E’ per alcuni di noi, non per tutti, solo per quelli che hanno la finestra dal lato in cui c’è la luna. Ma il suo desiderio di libertà è per tutti anche per quelli che non la vedono, perché la luna è di tutti ed è per tutti, e’ uguale per tutti ed è sempre la stessa dovunque tu sia e con chiunque tu sia. Per noi ha il profumo ed il desiderio della libertà ed è messaggera dell’amore di chi ci ama. Non è sola la luna, ha accanto una piccola stella no, due piccole stelle, quelle che la finestra ci consente e che il cielo ci dona. Il mio pensiero immagina tutte le altre, tutte quelle che la finestra suo malgrado ci vieta e non ci consente.