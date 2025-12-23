I Nas chiudono un panificio a Scicli

Scicli – I Carabinieri della Tenenza di Scicli, insieme ai colleghi del NAS di Ragusa, hanno proceduto a verifiche su un panificio di Scicli e, a causa delle criticità riscontrate e delle pessime condizioni igienico-sanitarie, hanno richiesto l’intervento urgente del personale dell’ASP di Ragusa – Settore Igiene Pubblica, giungendo così alla chiusura immediata dell’esercizio, fino al totale ripristino delle condizioni di norma.

