La Polizia nei locali della Playa e della Pescheria a Catania. Sanzioni

Catania – Controlli della polizia di Catania sulle attività cittadine: sospeso un bar-ristorante alla Playa e multato un locale di street food alla Pescheria. Per un totale di sanzioni da oltre 38mila euro. A essere contestate dagli agenti sono state la presenza di lavoratori in nero, le carenze igienico-sanitarie, la scarsa sicurezza e diverse irregolarità amministrative.

Le maggiori criticità sono state riscontrate in un bar-ristorante di viale Kennedy. L’attività è stata sospesa fino alla regolarizzazione di tre casi di lavoro nero, su sette dipendenti. Con una maxi sanzione di 8.500 euro. Nella cucina del locale, inoltre, sono stati sequestrati 24 chili di prodotti non tracciabili e non idonei al consumo umano, con una sanzione da 1.500 euro, più altri 2mila per la mancata comunicazione degli ingredienti ai clienti. Altri 10mila euro, invece, fanno parte della contestazione delle norme di sicurezza: dalle irregolarità nella cassetta di primo soccorso alle attrezzature fuori norma, ma anche bombole gpl non stoccate, carenze nell’impianto elettrico, mancata segnalazione degli estintori.

Giudicate superabili con alcune prescrizioni – ma dal valore di mille euro di sanzione -, inoltre, le carenze igienico-sanitarie riscontrate nel laboratorio. Altre irregolarità per 11.350 euro, infine, sono state contestate per difformità planimetrica, vendita di prodotti non compresi nella Scia, occupazione abusiva di suolo pubblico, giocattoli con istruzioni non in lingua italiana, mancata esposizione di varie informazioni: Scia, divieto di fumo, orari e tabella dei giochi proibiti.

Controllato anche un locale di street food alla Pescheria, con irregolarità amministrative per 4.700 euro. Nello specifico, sono state contestate le uscite di sicurezza ostruite e l’assenza della relazione fonometrica, una tenda abusiva e l’estensione del suolo pubblico oltre a quello autorizzato. Il titolare, inoltre, non avrebbe rispettato le prescrizioni di igiene pubblica imposte in un precedente controllo.

© Riproduzione riservata