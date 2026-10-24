I nostri giovani vivono sotto il peso di aspettative enormi

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Dove stiamo andando? Il disagio dei giovani e le fragilità della nostra società

C’è qualcosa che, nella società di oggi, dovrebbe farci fermare e riflettere. Non possiamo continuare a correre, a inseguire obiettivi, a preoccuparci di ciò che appare, dimenticando ciò che conta davvero: le persone, i sentimenti, le relazioni, il valore della vita.

Viviamo in un tempo in cui abbiamo tutto a portata di mano, ma sembriamo sempre più incapaci di sentirci soddisfatti. Siamo connessi con il mondo intero, eppure spesso siamo soli. Comunichiamo continuamente, ma facciamo sempre più fatica ad ascoltarci davvero. Abbiamo imparato a mostrare una vita perfetta attraverso uno schermo, nascondendo le nostre paure, le nostre insicurezze e le nostre fragilità.

E in mezzo a tutto questo ci sono i giovani. Giovani che dovrebbero avere il futuro davanti agli occhi, ma che troppo spesso sembrano smarriti, stanchi, disorientati. Ragazzi che vivono sotto il peso di aspettative enormi, che devono essere belli, brillanti, realizzati, competitivi. Devono avere successo, trovare il proprio posto nel mondo, dimostrare di valere. E quando non ci riescono, quando la realtà non corrisponde alle immagini patinate che vedono ogni giorno, rischiano di sentirsi inadeguati, sbagliati, incapaci.

Ma chi sta insegnando loro che non è necessario essere perfetti per essere importanti? Chi sta spiegando che fallire non significa essere dei falliti, che chiedere aiuto non è una debolezza, che la propria dignità non dipende dai risultati raggiunti, dai soldi guadagnati o dall’approvazione degli altri?

Ci preoccupiamo dei loro voti, del loro rendimento, del loro futuro professionale. Ma quanto tempo dedichiamo ad ascoltare davvero ciò che hanno dentro? Quanto siamo capaci di accorgerci di un disagio che si nasconde dietro un sorriso, di una richiesta d’aiuto che non trova le parole per essere espressa, di una solitudine che cresce anche in mezzo a tante persone?

Il disagio giovanile non nasce dal nulla. È il riflesso di una società che spesso premia l’apparenza più della sostanza, il successo più dell’impegno, la competizione più della solidarietà. Una società nella quale sembra esserci spazio per tutti, ma nella quale tanti faticano a trovare il proprio posto. Una società che chiede ai giovani di costruirsi un futuro, ma che non sempre offre loro opportunità concrete, stabilità, ascolto e fiducia.

E allora non possiamo limitarci a giudicarli. Non possiamo liquidare le loro difficoltà dicendo che sono fragili, viziati o incapaci di affrontare la vita. Forse dovremmo avere il coraggio di domandarci quale mondo stiamo consegnando loro, quali valori stiamo trasmettendo, quale esempio stiamo offrendo.

Dove sono finiti il rispetto, l’empatia, la capacità di mettersi nei panni degli altri? Perché ci indigniamo sempre meno davanti alla sofferenza e ci abituiamo così facilmente alla violenza, all’indifferenza, alle parole che feriscono? Perché sembra diventato normale umiliare, escludere, deridere, mentre chiedere scusa o tendere una mano appare quasi un gesto fuori moda?

Non possiamo pretendere che i giovani crescano sereni in una società che spesso non sa più prendersi cura delle persone. Non possiamo chiedere loro di credere nel futuro se ogni giorno mostriamo loro un presente fatto di conflitti, disuguaglianze, precarietà e mancanza di rispetto. Non possiamo insegnare la gentilezza soltanto a parole, se poi, nella vita quotidiana, prevalgono l’egoismo e l’indifferenza.

Eppure, non tutto è perduto. Ci sono ragazzi straordinari, capaci di sensibilità, generosità, coraggio e impegno. Giovani che lottano per i propri sogni, che si prendono cura degli altri, che difendono l’ambiente, che si battono per i diritti, che cercano sinceramente un senso alla propria esistenza. Sono loro a ricordarci che il futuro può ancora essere diverso. Ma hanno bisogno di adulti presenti, credibili, capaci di accompagnarli senza soffocarli, di guidarli senza giudicarli, di sostenerli senza pretendere che siano sempre forti.

Abbiamo bisogno di una famiglia che sappia ascoltare, di una scuola che non si limiti a trasmettere conoscenze ma che educhi alla vita, di istituzioni che non lascino sole le persone in difficoltà, di una comunità che torni a riconoscere il valore della solidarietà. Abbiamo bisogno di restituire ai giovani la speranza, non con promesse vuote, ma attraverso opportunità reali, relazioni autentiche e la certezza che nessuno debba affrontare da solo i propri momenti più bui.

Dove arriveremo, se continueremo a ignorare tutto questo?

Forse la domanda più importante non è dove arriveremo, ma quale direzione vogliamo scegliere. Perché il futuro non è qualcosa che ci aspetta passivamente: è il risultato delle decisioni che prendiamo oggi, del modo in cui trattiamo gli altri, del coraggio con cui affrontiamo i problemi che preferiremmo non vedere.

Una società si misura anche dalla capacità di proteggere chi è più fragile, di offrire ascolto a chi soffre, di dare speranza a chi non riesce più a immaginare il domani.

Non salveremo il futuro con più tecnologia, più ricchezza o più velocità, se nel frattempo perderemo la nostra umanità. Lo salveremo tornando a guardarci negli occhi, imparando ad ascoltare senza giudicare, insegnando ai nostri figli che il valore di una persona non si misura da ciò che possiede, ma da ciò che è.

Perché dietro ogni giovane che si perde potrebbe esserci una richiesta d’aiuto che non abbiamo saputo ascoltare. Dietro ogni silenzio potrebbe nascondersi un dolore che nessuno ha riconosciuto. E dietro ogni futuro che sembra spegnersi potrebbe esserci ancora una possibilità, se qualcuno trova il coraggio di tendere una mano.

La vera domanda, allora, è questa: vogliamo continuare a chiederci che cosa non va nei nostri giovani, oppure siamo finalmente pronti a chiederci che cosa non va nella società che stiamo costruendo insieme a loro?

Forse è proprio da questa domanda che dovremmo ricominciare. Prima che sia troppo tardi. Prima che l’indifferenza diventi la nostra normalità e la solitudine il prezzo da pagare per vivere in un mondo che, paradossalmente, non è mai stato così connesso.

Perché una società che perde i suoi giovani, che non sa ascoltarli e non riesce a dare loro una ragione per sperare, non sta soltanto mettendo a rischio il loro futuro.

Sta mettendo a rischio il proprio.

A.S

Mamma e insegnante

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