I pazienti che spaccano i vetri all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa

Ragusa – Momenti di forte tensione al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove nel giro di due giorni si sono verificati episodi di violenza e panico che riportano al centro dell’attenzione la fragilità del sistema di sicurezza e di assistenza psichiatrica nelle strutture sanitarie pubbliche.

Sabato pomeriggio un paziente psichiatrico in escandescenza ha colpito con una bombola d’ossigeno la porta del triage, frantumando il vetro e seminando il panico tra personale e utenti. Solo il pronto intervento delle guardie giurate ha evitato conseguenze più gravi.

Il giorno successivo, domenica, un’altra paziente psichiatrica ha dato vita a una scena simile, lanciando arredi e attrezzature all’interno del pronto soccorso. Anche in questo caso la situazione è stata riportata alla calma grazie all’intervento tempestivo del personale di vigilanza.

© Riproduzione riservata