I “Pendolari” dell’Artico a Punta Regilione: Perché quegli stormi sugli scogli riguardano tutti noi

Modica -Gent.le Redazione di Ragusanews,

se in questi mesi invernali vi è capitato di passeggiare lungo la costa di Punta Regilione, avrete sicuramente notato delle piccole nuvole grigie che danzano freneticamente sopra il pelo dell’acqua. Sono stormi compatti che, con un’acrobazia sincronizzata, passano in un istante dal grigio-bruno al bianco brillante, per poi posarsi sugli scogli bagnati dalle onde. Una volta a terra, si muovono con un’andatura inconfondibile: una corsa veloce, una sosta improvvisa in posizione impettita, e poi di nuovo un guizzo.

Non sono semplici uccellini di passaggio: sono i Pivieri dorati, piccoli ambasciatori della biodiversità globale che hanno scelto la nostra costa come “residenza invernale”.

Un ponte tra la Sicilia e la Tundra

Questi uccelli appartengono al gruppo dei limicoli (dal latino limus, fango). Nonostante la piccola stazza, sono atleti instancabili. Molti degli individui che vediamo oggi a Punta Regilione sono nati l’estate scorsa nelle brughiere della Scandinavia, dell’Islanda o nella tundra russa. Hanno viaggiato per migliaia di chilometri per trovare rifugio qui, dove il nostro inverno mite offre loro il cibo necessario per sopravvivere.

La costa: dove la terra e il mare si danno la mano

La loro presenza ci ricorda che la costa non è solo un confine geografico, ma un ecosistema vitale. I Pivieri sono il collegamento vivente tra terra e mare:

A mare: Si nutrono di piccoli invertebrati, molluschi e anellidi che popolano la zona intertidale tra le alghe e gli scogli.

A terra: Riposano e interagiscono con l’ambiente costiero, segnalando con la loro presenza la salute dell’arenile.

Se il mare è in salute, la costa pullula di vita invisibile tra gli scogli. Se il nostro litorale è rispettato, questi uccelli possono accumulare le riserve necessarie per il loro epico viaggio di ritorno verso il Circolo Polare Artico, previsto tra marzo e aprile.

Perché la loro danza è importante per noi?

Proteggere la biodiversità di Punta Regilione significa preservare la salute dell’oceano, che regola il clima e ci dona ossigeno. La scomparsa di queste specie sarebbe il segnale di un mare che non riesce più a sostenere la vita. Vederli volare all’unisono è uno spettacolo gratuito, ma è anche un richiamo alla responsabilità: quegli scogli sono una stazione di rifornimento vitale per viaggiatori che uniscono il mondo intero sotto le loro ali.

Un appello alla nostra comunità

La bellezza di Punta Regilione è un equilibrio fragile. In vista della loro imminente partenza, possiamo fare la differenza con piccoli gesti:

Rispettiamo le distanze: Osserviamoli da lontano. Se lo stormo si alza in volo al nostro arrivo, significa che eravamo troppo vicini e hanno consumato energia preziosa.

Cani al guinzaglio: Un cane che corre verso di loro viene percepito come un predatore, causando uno stress che può compromettere la loro migrazione.

Niente tracce: Raccogliamo i rifiuti, specialmente plastiche e fili da pesca, per evitare che restino intrappolati.

Il soffio della Primavera

C’è un tocco di magia nel sapere che i “nostri” Pivieri sono attesi con ansia a migliaia di chilometri da qui. In Islanda e in molti paesi del Nord, il Piviere dorato non è solo un uccello: è l’annunciatore della Primavera. Il suo ritorno è il primo segnale che il ghiaccio si sta sciogliendo e che la vita sta ricominciando.

Proteggere i Pivieri di Punta Regilione significa dunque custodire il respiro stesso della terra. Facciamo in modo che, quando tra poche settimane spiegheranno le ali per portare la primavera nel Grande Nord, possano farlo forti del ristoro trovato sulle nostre rive, lasciando la loro “casa” siciliana accogliente come l’hanno trovata.

Grazie.

Emanuela Napolitano

“L’effetto ‘flash’ dei Pivieri dorati: una danza sincronizzata che disorienta i predatori e accende di bianco il cielo di Punta Regilione.”

L’effetto “flash”: Poiché si muovono all’unisono, lo stormo sembra letteralmente “accendersi” e “spegnersi”, passando dal grigio al bianco in un istante. Questo comportamento serve a disorientare i predatori (come il falco pellegrino), a cui risulta impossibile puntare un singolo individuo in mezzo a questi bagliori improvvisi.

Il Piviere dorato

Il Piviere dorato (Pluvialis apricaria) è una specie di particolare interesse conservazionistico, inserita nell’Allegato I della Direttiva Uccelli dell’Unione Europea(2009/147/CE). La sua presenza regolare a Punta Regilione qualifica il nostro litorale come un sito di sosta migratoria di rilievo internazionale. Documentare la loro permanenza e sensibilizzare la cittadinanza è un passo fondamentale per la tutela della biodiversità locale e per la promozione di un turismo naturalistico consapevole nel nostro territorio.

