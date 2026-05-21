I pompieri in una lavasecco in via Neve a Scicli

Scicli – Usciva fumo dal locale, alcuni passanti si sono allarmati, chiamando i vigili del fuoco. È successo in pausa pranzo in via Neve, in pieno centro a Scicli, a pochi passi dalla chiesa Madre.

Sul posto una squadra dei pompieri di Modica e precauzionalmente una autobotte inviata dalla centrale di Ragusa.

Il personale dei vigili del fuoco dopo aver verificato che si è trattato del surriscaldamento di una lavatrice presumibilmente a causa di un mal funzionamento, ha aereato i locali, tolto l’energia elettrica e avviato le operazioni di spegnimento di alcuni abiti che, surriscaldati, facevano fumo.

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