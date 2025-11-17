I ragusani Erika Schininá e Rabit alla Biennale II Artexpo di Sanremo

Sanremo – Due artisti ragusani, Erika Schininá e Rabit, sono stati selezionati e hanno partecipato con le loro opere alla Biennale II Artexpo di Sanremo, che si è svolta al Teatro Ariston; con la presenza di Ornella Muti che ha dato inizio all’apertura della mostra e vari critici, Gianmauro Pandolfini, Marco Rebuzzi e il regista Alberto Castiglione. Erika Schininá ha partecipato con l’opera “Arrivederci o Addio?”, Rabit: con l’opera “Baby Madonna”.

