I ricettatori della moto d’epoca

Ragusa – I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa hanno denunciato per ricettazione due giovani di origini rumene che nel corso della serata stavano trasportando materiale risultato essere di provenienza furtiva: un motociclo d’epoca, più svariati materiali e attrezzature utilizzate per l’edilizia.

Nel corso di un servizio di controllo della circolazione stradale nella zona industriale di Ragusa, le gazzelle del Nucleo Operativo e Radiomobile si sono imbattute in un’autovettura che oltre ad avere al suo interno numerosi arnesi edili, aveva assicurata al tetto una moto d’epoca senza targa. Insospettiti dall’autovettura, che si accingeva all’immissione sulla S.P.25, i Carabinieri hanno raggiunto e sottoposto a controllo gli occupanti per procedere a un controllo ed elevare eventualmente le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada. Durante il controllo emergeva però che i due giovani rumeni, rispettivamente di 19 e 21 anni, erano sprovvisti di documenti e non avevano mai conseguito la patente di guida. L’atteggiamento e le condizioni dei due hanno subito insospettito i militari che, procedendo ad una perquisizione ed ai necessari accertamenti, constatavano che tutto ciò che veniva trasportato era provento di furto.

Grazie ad alcuni documenti trovati tra gli utensili da lavoro, veniva individuato un magazzino ubicato nella zona industriale e, contattata la proprietaria, si accertava che nel corso della serata erano stati asportati sia i materiali edili che la moto d’epoca. Subito dopo le operazioni di riconoscimento e restituzione della refurtiva alla legittima proprietaria, per i due giovani, è scattato il deferimento all’Autorità Giudiziaria iblea per il reato di ricettazione, più un’elevata sanzione per le violazioni amministrative inerenti il Codice della Strada.

Il grado di responsabilità degli odierni indagati dovrà essere vagliato in sede giurisdizionale, come legislativamente previsto.

© Riproduzione riservata