I Ris dei carabinieri tornano a casa di Peppe Ottaviano. Si cercano i fiancheggiatori dell’omicida

Chi sono i fiancheggiatori di Gianni Agosta, oggi in carcere con l'accusa di omicidio?

Scicli – Che Gianni Agosta, 43 anni, sciclitano, attualmente in carcere con l’accusa di omicidio, possa essere stato fiancheggiato da qualcuno nell’uccisione di Peppe Ottaviano è un’ipotesi che la Procura della Repubblica di Ragusa ha percorso a lungo in questi mesi.

È forse questa la ragione per i cui i Ris dei Carabinieri sono tornati oggi nella casa di via Manenti in cerca di ulteriori prove o conferme nella casa del delitto. Già all’ora di pranzo la presenza dei messi del Reparto Scientifico dei Carabinieri di Messina ha destato l’attenzione degli automobilisti in transito da piazza Matteotti.

Non è dato sapere quali siano i nuovi elementi probanti di cui sono in cerca gli inquirenti.

