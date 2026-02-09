I Ris dei carabinieri tornano per l’ennesima volta davanti casa di Peppe Ottaviano

Nuove misurazioni e rilievi in piazza Matteotti
di Redazione
Scicli – Nuovi sopralluoghi, rilievi e misurazioni dei Ris dei carabinieri di Messina davanti casa di Peppe Ottaviano, il 40enne ucciso il 12 maggio del 2024 a Scicli.
I rilievi consistono nelle misurazioni di alcune distanze in piazza Matteotti, la piazzetta antistante la via Manenti dove si trova l’abitazione della famiglia Ottaviano.
In questa piazza una telecamera di videosorveglianza sfuggita all’analisi di Gianni Agosta, 43enne sciclitano, attualmente in carcere con l’accusa di omicidio, avrebbe ripreso lo stesso Agosta e un suo fiancheggiatore nell’atto di compiere un sopralluogo propedeutico alla spedizione punitiva del sabato 11 maggio 2024.
