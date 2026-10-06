Condividi "I sorrisi non hanno età, i bambini del plesso Villa Penna in visita alla casa di riposo Il Sorriso" sui social

Scicli – In occasione della Festa dei Nonni i piccoli della Scuola dell’infanzia hanno vissuto una giornata speciale: hanno visitato e regalato momenti di gioia ai nonni della struttura per anziani Il Sorriso.

Un incontro intergenerazionale che ha trasformato una semplice ricorrenza in un momento di autentica festa, calore e condivisione.

Accolti dagli ospiti e dall’equipe della struttura, i bambini hanno riempito il salone principale con canti, poesie e tanta allegria.

Il cuore della mattinata è stato il laboratorio creativo, dove grandi e piccini hanno realizzato delle speciali collane di pasta colorata.

Tra “chicchi di pasta colorata” con le tinte dell’arcobaleno, fili di lana, manine piccole e dita esperti dei grandi, hanno preso forma piccoli “gioielli” realizzati con tanto amore e da conservare come ricordo di una giornata indimenticabile.

Gli ospiti della struttura hanno accolto con commozione i doni e soprattutto l’affetto dei piccoli alunni, ricambiando con sorrisi e racconti di un tempo, creando un ponte invisibile ma fortissimo tra passato e futuro.

La visita si è poi conclusa con una merenda condivisa, tra risate, abbracci e tanta tenerezza.

In questa alleanza tra le radici e le gemme si nasconde una delle forme d’amore più autentiche e generative che l’essere umano possa sperimentare.

© Riproduzione riservata