I The Kolors dolorano l’estate a Marina di Modica

Modica – Cori che riempivano l’aria, luci che coloravano la notte e un mare di spettatori pronti a lasciarsi trasportare dal ritmo. Così Marina di Modica, ieri sera, si è trasformata in un’enorme arena a cielo aperto per accogliere l’energia incontenibile dei The Kolors, protagonisti assoluti di una delle serate più attese di “InTeatroAperto” 2025, la stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi in collaborazione con vari enti pubblici e sponsor privati. Sin dall’inizio, il trio guidato da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), con Alex Fiordispino (batteria) e Dario Iaculli (basso) ha letteralmente incendiato il palco con una performance travolgente, capace di unire precisione musicale, carisma scenico e un’energia contagiosa. Il pubblico, numerosissimo e di tutte le età, ha cantato a squarciagola successi come “Italodisco”, “Tu con chi fai l’amore”, “Cabriolet Panorama”, “Karma”, “Un ragazzo una ragazza” e il nuovissimo tormentone “Pronto come va”. Mani al cielo, cori all’unisono e cuori che battevano a tempo hanno trasformato l’auditorium in una grande festa a cielo aperto, illuminata da luci e proiezioni che hanno esaltato ogni momento dello spettacolo. “Serate come questa dimostrano come la musica dal vivo possa diventare un linguaggio universale che unisce generazioni e accende emozioni – sottolineano Maria Monisteri e Tonino Cannata, presidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi – Il nostro obiettivo è offrire al pubblico eventi che restino nel cuore, capaci di valorizzare il territorio e renderlo meta privilegiata per chi cerca esperienze culturali di qualità”. I The Kolors rappresentano una delle realtà più coinvolgenti del panorama musicale italiano: un mix di sound internazionale e capacità di creare empatia istantanea con chi li ascolta. La stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica gode del patrocinio del Comune di Modica, dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia, dell’Assemblea Regionale Siciliana grazie al supporto dell’on. Ignazio Abbate, del Libero Consorzio di Ragusa, e ha il supporto dei partner Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Modicanello – Gruppo Iabichella, Impresa di costruzioni Leone Antonino e Figli, Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Ragusa di Agata Cappello e Cristiano Battaglia. Tra i prossimi eventi in programma anche il concerto di Cristiano De Andrè, Fiorella Mannoia e un omaggio in musica ad Ennio Morricone.

