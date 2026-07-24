I tre giorni di black out elettrico in contrada Scorrione Santa Rosalia a Modica

Modica – Gentili di Ragusanews,

vi scriviamo per raccontare l’incubo che abbiamo vissuto in questi giorni di caldo infernale in contrada Scorrione Santa Rosalia a Modica, conosciuta anche col nome di contrada Busita Carranzonza.

Siamo rimasti per 72 ore senza energia elettrica, l’Enel ci ha rinviato di ora in ora dicendo che avrebbe provveduto ma senza esito, mentre i turisti fuggivano dalle ville prese in affitto, le aziende agricole hanno lavorato per giorni grazie al ricorso a gruppi elettogeni, e famiglie con bambini e anziani sono rimaste senza servizi primari.

Esiste un modo per evitare che esperienze del genere si ripetano?

Grazie per l’eventuale ospitalità sul vostro Giornale.

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