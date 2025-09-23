Iblea Acque, 29 candidati come amministratori per il dopo Poidomani

Ragusa – Il dibattito sulla nomina del nuovo amministratore unico di Iblea Acque, incarico dal valore di 96 mila euro l’anno, si fa sempre più acceso e polarizza l’attenzione politica in provincia di Ragusa. I sindaci, riuniti per definire la scelta, hanno deciso di rinviare al 25 settembre la decisione finale, prendendosi altro tempo per esaminare curricula e candidature.

La selezione è cruciale per il futuro della società che gestisce il servizio idrico nel territorio ibleo. Tuttavia, come spesso accade in contesti di rilievo, le dinamiche non si limitano alla valutazione delle competenze: emergono infatti dubbi e osservazioni sulla possibile influenza di legami personali e vicinanze politiche, che rischiano di pesare sull’imparzialità della scelta.

Da più parti – cittadini, osservatori e opposizioni politiche – si sollecita una governance trasparente, criteri chiari di selezione basati sul merito e l’assenza di conflitti di interesse. Ai sindaci viene chiesto di chiarire al più presto quali parametri abbiano guidato l’analisi dei profili, quali curricula siano stati effettivamente presi in considerazione e con quali garanzie si intenda preservare l’indipendenza del board da influenze esterne.

Intanto, 29 professionisti hanno presentato la candidatura. Reagusanews ha reso noti i nomi degli aspiranti alla poltrona di amministratore unico:

• Dott. Massimiliano Barone

• Dott. Giovanni Cappello

• Ing. Biagio Picarella

• Dott. Maurizio Miliziano

• Avv. Alessandro Corradi

• Ing. Giacomo Andronaco

• Ing. Luciano Marchese

• Dott. Giambattista Di Blasi

• Ing. Giorgio Cerruto

• Dott.ssa Concetta Giglia

• Dott. Antonio Guastella

• Ing. Francesco Freni

• Ing. Luigi Pignataro

• Ing. Giuseppe Raffaello Di Martino

• Ing. Giuseppe Giannone

• Ing. Stefano Guccione

• Ing. Pino Ivano

• Dott. Donato Madaro

• Ing. Carmelo Mezzasalma

• Avv. Giuseppe Panebianco

• Ing. Giuseppe Barbaro Santangelo

• Ing. Francesco Minardi

• Dott. Giancarlo Migliorisi

• Ing. Rosario Fiore

• Avv. Giuseppe Alfano

• Avv. Rosario Ventimiglia

• Avv. Benedetto Rosso

• Avv. Andrea Nicosia

• Ing. Gino Di Pane

Il rinvio, se da un lato consente un esame più approfondito, dall’altro alimenta l’attesa e la tensione intorno a una nomina che appare inevitabilmente intrecciata a dinamiche politiche locali. La partita, dunque, resta aperta: il 25 settembre sarà la data chiave per capire se prevarranno i criteri di competenza e trasparenza o le logiche di prossimità politica.

