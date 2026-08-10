Iblea Acque assume: amministrativi (il termine è già scaduto) e operai (c’è tempo fino al 28 agosto)

Saranno assunti 8 amministrativi (bando scaduto) e 10 operai (bando ancora aperto).

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Ragusa – Due bandi sono stati emanati dalla società Iblea Acque per una serie di assunzioni da operare nei prossimi mesi.

Il primo è già scaduto e riguardava l’assunzione per un anno di 8 amministrativi e addetti alla fatturazione con livello 4 del contratto nazionale di lavoro Gas e acqua (RAL prevista € 32.750,00). Il termine per partecipare era le ore 13.00 del 07/08/2026.

Iblea Acque ha affidato a Randstad Italia Spa l’incarico di gestione della prima fase di selezione, comprendente la raccolta e l’analisi delle candidature, la verifica della documentazione presentata e la predisposizione degli elenchi dei candidati ammessi alla prova orale/pratica.

L’altro bando fortunatamente è ancora aperto e permette di partecipare fino al 28 agosto per l’assunzione di 10 operai di livello 3 del contratto nazionale gas e acqua per la durata di un anno (RAL prevista € 30.820,00).

Il rapporto di lavoro sarà regolato da contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di

12 mesi, rinnovabile nei limiti previsti dalla Legge e dal CCNL applicato e, con articolazione oraria a tempo pieno (full time) per complessive 38 ore settimanali, secondo quanto previsto dal CCNL Gas e Acqua. Iblea Acque ha affidato a Randstad Italia Spa l’incarico di gestione della prima fase di selezione, comprendente la raccolta e l’analisi delle candidature, la verifica della documentazione presentata e la predisposizione degli elenchi dei candidati ammessi alla prova orale/pratica

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere redatta sulla piattaforma e inviata esclusivamente in via telematica utilizzando il seguente link

https://selezione.pa.randstad.it/operaiibleaacque e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 28/08/2026.

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