Iblea Acque assume un dirigente affari generali a 85 mila euro annui

Ragusa – La società Iblea Acque assume un dirigente affari generali a tempo indeterminato per un compenso di 85 mila euro annui.

Bisognaessere in possesso del seguente titolo di studio:

● laurea magistrale (LM) di cui al decreto ministeriale n. 270/2004 LMG/01 – Lauree Magistrali in Giurisprudenza, Economia e Commercio o Scienze Politiche o altra laurea equipollente;

OVVERO

● diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM) in una delle classi di possibile, corrispondenza, equiparazione o equipollenza a quelle su elencate ai sensi della normativa vigente;

avere ricoperto la qualifica dirigenziale, in ruolo analogo a quello oggetto della selezione in aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, società pubbliche e/o enti pubblici, per almeno 5 anni negli ultimi 10 anni, anche non continuativi.

Costituirà titolo preferenziale l’avere maturato comprovata esperienza nell’ambito dei servizi pubblici essenziali.

Iblea Acque S.p.A. ha affidato a Randstad Italia S.p.A. esclusivamente la gestione della fase preliminare della procedura, comprendente la raccolta delle candidature tramite piattaforma telematica, lo screening amministrativo-formale delle domande e della documentazione prodotta e la predisposizione dell’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla prova scritta, da trasmettere alla Società/Commissione per le determinazioni di competenza. Restano di esclusiva competenza della Commissione esaminatrice tutte le fasi successive, ivi comprese l’ammissione alla prova orale, la valutazione delle prove e la formazione della graduatoria finale.

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere redatta sulla piattaforma e inviata esclusivamente in via telematica utilizzando il seguente link: https://selezione.pa.randstad.it/dirigenteaffarigeneraliibleaacque e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 04/09/2026.

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