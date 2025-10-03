Iblea Acque, ecco i tre candidati alla carica di amministratore

Ragusa – I sindaci dei Comuni soci di Iblea Acque, nella assemblea di ieri, hanno individuato tre professionisti tra i candidati ammessi a ricoprire il ruolo di nuovo amministratore unico della società. Si tratta degli ingegneri Giacomo Antronaco e Stefano Guccione e del dott. Maurizio Miliziano. La scelta di colui a cui affidare il delicato incarico sarà operata solo all’esito di un colloquio individuale fissato per sabato 11 ottobre.

“Si tratta di un iter procedurale – dichiarano i sindaci – frutto della volontà unanime di superamento di ogni contrapposizione di schieramento. Abbiamo condiviso l’opportunità di fare sintesi su una scelta che avesse al centro unicamente il merito, per dotare Iblea Acque di una guida autorevole, competente e con esperienza specifica nel settore idrico”.

