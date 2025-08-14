Iblea Acque ha pubblicato avviso pubblico per la selezione del nuovo amministratore unico. Addio Poidomani

Ragusa – Addio all’ingegnere Franco Poidomani, il dominus di Iblea Acque. La società cerca un nuovo amministratore.

L’assemblea dei sindaci soci riunitasi il 13 agosto a palazzo dell’Aquila a Ragusa, con la presenza di 10 comuni su 12 (assenti solo Vittoria e Ispica), ha condiviso e deliberato il testo dell’avviso pubblico per la selezione del nuovo amministratore unico. Il bando può essere consultato sul sito istituzionale di Iblea Acque (www.iblea-acque.it) e su quelli dei Comuni soci. Le candidature corredate da curriculum vitae dovranno essere presentate entro le ore 12 del 10 settembre.

La valutazione dei requisiti sarà affidata a una commissione composta dai segretari generali dei Comuni membri del comitato per il controllo analogo (Ragusa, Modica, Comiso, Santa Croce e Giarratana), i quali stileranno l’elenco degli ammessi. Sarà poi l’assemblea dei soci, convocata per il 15 settembre, a selezionare il nuovo amministratore unico, che ricoprirà il ruolo per i prossimi tre anni.

Parallelamente, è stata definita la procedura che porterà, entro la fine di agosto, alla selezione dei nuovi componenti del collegio sindacale.

© Riproduzione riservata