14/08/2025 10:49

Iblea Acque ha pubblicato avviso pubblico per la selezione del nuovo amministratore unico. Addio Poidomani

Addio all'ingegnere Franco Poidomani, il dominus di Iblea Acque. La società cerca un nuovo amministratore. 

di Redazione

L’assemblea dei sindaci soci riunitasi il 13 agosto a palazzo dell’Aquila a Ragusa, con la presenza di 10 comuni su 12 (assenti solo Vittoria e Ispica), ha condiviso e deliberato il testo dell’avviso pubblico per la selezione del nuovo amministratore unico. Il bando può essere consultato sul sito istituzionale di Iblea Acque (www.iblea-acque.it) e su quelli dei Comuni soci. Le candidature corredate da curriculum vitae dovranno essere presentate entro le ore 12 del 10 settembre.

La valutazione dei requisiti sarà affidata a una commissione composta dai segretari generali dei Comuni membri del comitato per il controllo analogo (Ragusa, Modica, Comiso, Santa Croce e Giarratana), i quali stileranno l’elenco degli ammessi. Sarà poi l’assemblea dei soci, convocata per il 15 settembre, a selezionare il nuovo amministratore unico, che ricoprirà il ruolo per i prossimi tre anni.

Parallelamente, è stata definita la procedura che porterà, entro la fine di agosto, alla selezione dei nuovi componenti del collegio sindacale.

