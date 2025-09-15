Attualità
|
15/09/2025 19:25

Iblea Acque, nomina del nuovo amministratore slitta al 25 settembre

I sindaci della provincia di Ragusa hanno infatti deciso di prendersi più tempo per valutare con attenzione i curricula

di Redazione

Ragusa – Era prevista per oggi, lunedì 15 settembre, ma è slittata al 25 settembre la nomina del nuovo amministratore unico di Iblea Acque. I sindaci della provincia di Ragusa hanno infatti deciso di prendersi più tempo per valutare con attenzione i curricula e le candidature arrivate, rinviando così l’appuntamento cruciale per il futuro della società che gestisce il servizio idrico.

