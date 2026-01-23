Iblea Acque, sindaco Cassì replica a Gaetano Mauro: Io contrario a liquidare quelle somme a ing. Poidomani

Ragusa – Il sindaco Cassì risponde alle accuse del Consigliere Mauro su Iblea Acque: “Fortuna che ci sono gli atti, i verbali e le registrazioni, che forniscono la migliore risposta possibile alle ultime accuse del consigliere Mauro su Iblea Acque.

Cominciamo col dire che non ricopro il ruolo di presidente del Comitato Analogo di Iblea Acque perché mi sono candidato o perché ne ricavo qualcosa. È un incarico che ricopro in quanto sindaco del Comune capoluogo, come previsto dall’art. 2 comma 3 del regolamento del Comitato stesso. Non posso dimettermi a meno di non farlo anche da sindaco, evidentemente è ciò che Mauro vorrebbe…

In merito alle indennità corrisposte all’ex Amministratore Unico, Mauro sa bene che io stesso ho chiesto, per delega dell’Assemblea, un parere legale sulla questione. Questo parere ha effettivamente sostenuto la non conferibilità dell’incarico di Amministratore ad un dirigente in quiescenza se non a titolo gratuito, e ho quindi espresso l’opinione che dovessimo avviare l’iter per il recupero delle somme corrisposte. La mia posizione risulta dai verbali dall’Assemblea ricostruiti dal Collegio sindacale; Assemblea che tuttavia si è conclusa con la decisione di attendere comunque la fine del mandato dell’ax Amministratore.

Non è il sindaco di Ragusa a decidere, ma l’Assemblea.

Mauro conosce il regolamento, Mauro sa bene quale è sempre stata la mia posizione (esposta anche in Consiglio comunale), eppure sceglie comunque di prendere me come bersaglio, che tra l’altro sono suo collega di partito. Perché?”

