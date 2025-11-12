Basket, Iblea Women’s Meerkat Team: arriva la prima vittoria in Serie C

Scicli – Si è aperta nel migliore dei modi la nuova stagione per l’Iblea, la squadra di basket femminile di Scicli, che conquista la sua prima vittoria in Serie C imponendosi fuori casa a Piazza Armerina contro l’AS Polisportiva Team 79, con il punteggio di 37-39 (parziali 8-12, 9-22, 22-28). Un risultato che premia l’impegno di un gruppo nato esattamente un anno fa, quando un gruppo di atlete — di tutte le età — ha deciso di realizzare un sogno: riportare il basket femminile sulla scena regionale, unendo diverse generazioni e ridando slancio a uno sport che nel territorio aveva vissuto anni difficili. La formula vincente, basata su un mix di giovanissime promesse e giocatrici senior, alcune provenienti dai successi della storica Libertas Scicli degli anni ’90, si è confermata anche quest’anno. Dopo una stagione di rodaggio e consolidamento, la squadra affronta il campionato 2025-2026 con rinnovato entusiasmo.

Rosa dell’Iblea: Adriana Causarano, Linda De Luca, Angelica Drago, Valeria Tiralongo, Teresa Ferraro, Melina Fidone, Concetta Galanti, Sara Manenti, Chiara Ruta, Giulia Schembari, Marta Statello, Valeria Cappellone, Angela Roccasalvo, Lucia Sparacino, Barbara Sarnari, Elena Carnemolla (giocatrice e preparatrice atletica). Allenatore: Emanuele Sgarlata Aiuto allenatore: Davide De Luca Dirigenti: Emanuele Spadaro e Valentina Schembri.

© Riproduzione riservata