Idee e consigli per una vacanza invernale in Italia o in Europa

Viaggiare in estate non sempre si rivela essere un’esperienza rilassante. Non a caso, è aumentato il numero di persone che preferisce optare per una partenza invernale. I vantaggi non sono indifferenti, a partire dal minor affollamento delle città, dai prezzi più bassi fino all’atmosfera suggestiva regalata da mercatini e decorazioni natalizie. Ecco quindi alcune mete ideali per una vacanza invernale unite a utili consigli per risparmiare in modo intelligente.

Viaggi in Italia in inverno: mete affascinanti per una vacanza fuori stagione

Viaggiare in Italia nei mesi più freddi significa beneficiare di località più vivibili grazie ad una minore presenza turistica, paesaggi resi più suggestivi da strade innevate, eventi culturali e luci di Natale. Allo stesso tempo, i prezzi di hotel e attrazioni diventano più accessibili. Per una vacanza invernale in Italia alcune mete ideali possono essere:

Palermo , perfetta per compiere un’autentica immersione nella cultura storico-artistica e passeggiare tra le bancarelle dei vivaci mercati, ricchi di specialità del periodo;

, perfetta per compiere un’autentica immersione nella cultura storico-artistica e passeggiare tra le bancarelle dei vivaci mercati, ricchi di specialità del periodo; Catania , apprezzata per il suo sapiente mix tra arte, storia e divertenti attività sulla neve;

, apprezzata per il suo sapiente mix tra arte, storia e divertenti attività sulla neve; Bari , città in cima alla lista delle candidate per una vacanza in Puglia. Se le temperature miti invogliano a esplorare la città, non occorrerà fare file per accedere ai tanti edifici del centro storico, in primis la Basilica di San Nicola e il Castello Normanno-Svevo . Una buona occasione anche per fotografare i trulli e degustare alcuni piatti tipici, dalle pettole al baccalà;

, città in cima alla lista delle candidate per una vacanza in Puglia. Se le temperature miti invogliano a esplorare la città, non occorrerà fare file per accedere ai tanti edifici del centro storico, in primis la e il . Una buona occasione anche per fotografare i trulli e degustare alcuni piatti tipici, dalle pettole al baccalà; Venezia , caratterizzata da un fascino che oltrepassa le stagioni. La ragione principale per visitarla in inverno è la minore presenza di turisti, considerando che la “Serenissima” è una delle località più visitate al mondo. Salire su un vaporetto per muoversi nella laguna o raggiungere le isole di Murano e Burano è decisamente meno complicato che in altri periodi dell’anno. Inoltre, è perfetta per una vacanza con i bambini o per un weekend romantico;

, caratterizzata da un fascino che oltrepassa le stagioni. La ragione principale per visitarla in inverno è la minore presenza di turisti, considerando che la “Serenissima” è una delle località più visitate al mondo. Salire su un vaporetto per muoversi nella laguna o raggiungere le è decisamente meno complicato che in altri periodi dell’anno. Inoltre, è perfetta per una vacanza con i bambini o per un weekend romantico; Torino e Bolzano. La prima racchiude attrazioni di grande interesse storico come il Museo Egizio e non è lontana da località sciistiche rinomate. Di Bolzano è prioritario sottolineare il fascino alpino regalato dai paesaggi innevati, i suggestivi mercatini di Natale e l’atmosfera mitteleuropea.

Come organizzare al meglio una fuga invernale?

Organizzare minuziosamente un viaggio è essenziale per vivere un’esperienza da conservare gelosamente nei ricordi. E per iniziare una vacanza con il piede giusto, selezionare con consapevolezza la compagnia aerea rappresenta una priorità. Tra le più affidabili compare ITA Airways, compagnia di bandiera italiana fondata nel 2020. Affidandosi ad ITA Airways si è certi di beneficiare di diversi servizi prima e durante il volo, di tariffe concorrenziali e di offerte pensate per le varie tipologie di viaggio.

Se prenotare anticipatamente i biglietti è sicuramente un’ottima strategia per rendere i voli più convenienti, anche altri strumenti sono perfetti per usufruire di un buon prezzo in fase di prenotazione, a cominciare dai codici sconto. Grazie ai codici sconto ITA Airways il prezzo dei biglietti si riduce direttamente durante la fase d’acquisto online. Servendosi dei coupon chi viaggia ha l’opportunità di ottimizzare il proprio budget, spendendo quanto risparmiato sull’acquisto dei biglietti per visite guidate, attività, cene in ristorante e ulteriori esperienze. I codici promozionali di ITA Airways sono quindi un’opzione accessibile a chiunque, concepita per consentire a qualsiasi persona di volare in modo conveniente senza rinunciare alla qualità del servizio. I voli, infatti, continueranno ad essere sicuri e confortevoli.

Mete europee ideali per concedersi un city break invernale

E per chi desidera concedersi una vacanza invernale fuori dall’Italia? Ecco alcune destinazioni europee perfette da visitare durante i mesi più freddi:

Edimburgo , in particolar modo in prossimità del Natale, è unica nel garantire un’atmosfera magica dai tratti gotici. A partire da metà novembre, e fino ai primi giorni di gennaio, la città viene illuminata a giorno dalle luci natalizie e si anima con tantissimi mercatini. E i turisti sono liberi di ammirare le celebrazioni per il Capodanno scozzese (Hogmanay);

, in particolar modo in prossimità del Natale, è unica nel garantire un’atmosfera magica dai tratti gotici. A partire da metà novembre, e fino ai primi giorni di gennaio, la città viene illuminata a giorno dalle luci natalizie e si anima con tantissimi mercatini. E i turisti sono liberi di ammirare le (Hogmanay); Madrid e Valencia , città spagnole adatte ai viaggiatori alla ricerca di un clima più mite e vogliosi di far parte per qualche giorno della cultura vivace tipica degli spagnoli. A Madrid, oltre a visitare i musei, i turisti amano prendere parte alla vita notturna , godendo dell’ottima atmosfera natalizia a prezzi interessanti. Valencia è ideale per passeggiare in spiaggia anche in inverno e dedicarsi alla movida in un contesto mediterraneo;

, città spagnole adatte ai viaggiatori alla ricerca di un clima più mite e vogliosi di far parte per qualche giorno della cultura vivace tipica degli spagnoli. A Madrid, oltre a visitare i musei, i turisti amano , godendo dell’ottima atmosfera natalizia a prezzi interessanti. Valencia è ideale per passeggiare in spiaggia anche in inverno e dedicarsi alla movida in un contesto mediterraneo; Lisbona , meta alternativa invernale ricca di sole e specialità gastronomiche. Raggiungendola in aereo si potranno esplorare i luoghi più iconici, con attrazioni come il Monastero dei Jerónimos e la Torre di Belém ;

, meta alternativa invernale ricca di sole e specialità gastronomiche. Raggiungendola in aereo si potranno esplorare i luoghi più iconici, con attrazioni come il e la ; Tallinn , la capitale estone resa fiabesca dalla neve. Tra le destinazioni da non perdere rientrano Piazza del Municipio, il Parco e Palazzo Kadriorg, la Città Creativa Telliskivi, il Museo Fotografiska e la Cattedrale di Aleksandr Nevskij;

, la capitale estone resa fiabesca dalla neve. Tra le destinazioni da non perdere rientrano Piazza del Municipio, il Parco e Palazzo Kadriorg, la Città Creativa Telliskivi, il Museo Fotografiska e la Cattedrale di Aleksandr Nevskij; Berlino, in cui spiccano mercatini che presentano cibo tipico e regali artigianali. Tante sono le piste per il pattinaggio sul ghiaccio allestite nelle piazze principali, da Potsdamer Platz ad Alexanderplatz e numerosi sono gli eventi culturali, con spettacoli teatrali e circensi, oltre a balletti come il famosissimo Schiaccianoci. Quando la fame si fa sentire, niente di meglio di un piatto a base di carne di cervo o cinghiale con l’aggiunta di cavoli e patate saltate.

In definitiva, le opzioni per trascorrere una vacanza entusiasmante in pieno inverno sono tante, più di quanto la maggioranza delle persone tende a credere. Che la meta sia in Italia o in un Paese europeo, spiccano le opportunità di facile accesso anche per chi dispone di un budget contenuto.

