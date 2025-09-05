Identificati gli autori della rissa di Modica: 5 egiziani, un tunisino

Sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di rissa

Modica – Gli agenti del Commissariato di Modica hanno denunciato 6 giovani extracomunitari, 5 di nazionalità egiziana e un tunisino, per aver partecipato alla rissa che martedì sera, poco prima della mezzanotte, si è svolta nel centro storico di Modica.

I 6, regolari sul territorio nazionale, si trovavano in Corso Umberto I, quando improvvisamente, per futili motivi, sono venuti alle mani, iniziando a picchiarsi, con calci e pugni.

La volante, allertata da una chiamata sul 112, è giunta sul posto, quando ormai i giovani, dopo lo scontro fisico, durato meno di un minuto, si erano allontanati ma sono stati successivamente identificati, anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza.

All’esito delle indagini, i giovani stranieri sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di rissa, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

