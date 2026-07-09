È un 38enne.

Condividi "Identificato e denunciato il responsabile dell’incendio nell’area del mercato ortofrutticolo di Comiso" sui social

Comiso – Nell’ambito dei servizi notturni programmati per il contrasto al fenomeno delle fumarole, una pattuglia della Polizia provinciale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa è intervenuta tempestivamente intorno alle ore 4,30 in contrada Mendolilla, nei pressi del mercato ortofrutticolo di Comiso, dove era in atto l’abbruciamento di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da cassette in legno e in plastica ed altri materiali di imballaggio.

L’intervento ha consentito di identificare il presunto autore del rogo, un uomo di 38 anni. Nei suoi confronti sono stati eseguiti gli adempimenti di rito per il deferimento all’autorità giudiziaria.

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