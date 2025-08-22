IF Sound Fest 25 a Modica il 29 agosto nel chiostro del Palazzo Sant’Anna

Modica – “Un viaggio elettronico in ambienti sonori”

Dopo il successo della prima edizione, torna a Modica If Sound Fest 25, festival dedicato all’esplorazione delle sonorità più innovative e immersive. Il tema di questa seconda edizione sono gli elementi — aria e acqua — insieme al viaggio, inteso come esplorazione e scoperta, che attraversa ogni performance. L’evento invita il pubblico a un’esperienza sonora unica, sospesa tra natura e tecnologia, quiete e dinamica.

L’appuntamento è per venerdì 29 agosto 2025 (door opens 21, start 21.30) nel suggestivo Chiostro del Palazzo Sant’Anna, una cornice barocca che si trasforma in un teatro d’ascolto immersivo e di vibrazioni espanse, preceduto da “Itria Experience” (dalle 19 alle 21), per chi vuole vuole vivere “walk multisensoriale” tra arte, con la mostra itinerante di dipinti, sculture e video art di Giuseppe Kastano, food e paesaggi mozzafiato lungo vicoli pieni di storia che dal risotorante multifunzionale art&food RARO (situato al belvedere Itria) porta dritto al cuore del Festival nel Chiostro del Palazzo di S.Anna, passando dalle fantastiche terrazze di CASE TALIA che caratterizzano il quartiere Cartellone.

La musica catturerà le pulsazioni di quest’area creando un soundscape unico tra vicoli, viste mozzafiato su Modica, tra odori e colori di angoli urbani poco conosciuti.

IF Sound Fest 25 è organizzato dall’associazione culturale Isulafactory in collaborazione con l’Ente Liceo Convitto.

La lineup è composta da:

Cemento Atlantico (Italia) nome d’arte di Alessandro Toffoli producer e DJ internazionale che trasforma registrazioni di viaggio (fieldrecordings) in paesaggi sonori elettronici ricchi di cultura e memoria.

Primeiro (Argentina/Berlino): amante di arpeggi fluttuanti e trance artigianale, con un suono che fonde ambient e meticulous craftsmanship.

Qoa (Argentina) + feat. Bart Bell (Francia): artista sonora che unisce vibrazioni fisiche, field recordings e spoken word per creare spazi sonori immersivi.

La serata si chiude con il dj set dei Second Sequence (Italia), duo emergente che miscela esperienze e visioni sonore in un sound in continua evoluzione.

Ticket on line su Xceed.com

per info:info@isulafactory.it –www.isulafactory.it

