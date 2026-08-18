IF Sound Fest ’26: il 29 agosto la musica invade il Chiostro di Palazzo Sant’Anna a Modica

Modica – Il 29 agosto 2026, il suggestivo Chiostro di Palazzo S. Anna, nel cuore di Modica, si trasformerà in uno spazio immersivo dedicato alla musica contemporanea con IF Sound Fest ’26, un appuntamento che mette insieme ricerca sonora, sperimentazione e nuove forme di fruizione musicale giunto alla sua terza edizione.

A partire dalle 21:00, il festival porterà nel centro storico di Modica tre artisti accomunati da una forte attenzione alla ricerca sul suono e alla contaminazione tra linguaggi: Indian Wells, Joanna Duda e Lillo Morreale.

L’idea alla base di IF Sound Fest è quella di superare la tradizionale dimensione del concerto: nessun palco a separare artisti e pubblico, ma un’esperienza condivisa all’interno dello stesso spazio. Una scelta che rende il pubblico parte integrante dell’esperienza e che trova nel Chiostro di Palazzo S. Anna una cornice particolarmente suggestiva.

INDIAN WELLS

Indian Wells, alias del produttore e musicista italiano Pietro Iannuzzi, è uno dei nomi più riconoscibili della scena elettronica italiana contemporanea. La sua ricerca combina elettronica emotiva, atmosfere ipnotiche e una scrittura profondamente legata all’esperienza personale e al rapporto con il territorio.

Il suo lavoro si muove tra melodie, ritmi e paesaggi sonori, costruendo una musica capace di essere allo stesso tempo intima e cinematica. Nei suoi album, tra cui Pause, Where the World Ends e No One Really Listens to Oscillators, la dimensione elettronica diventa uno strumento per esplorare temi come isolamento, identità, confini e connessione.

La sua presenza a IF Sound Fest rappresenta uno degli appuntamenti centrali della serata e porta a Modica un artista che ha contribuito a definire una particolare sensibilità dell’elettronica italiana contemporanea.

JOANNA DUDA

Joanna Duda è pianista, compositrice, improvvisatrice e produttrice polacca, artista capace di muoversi con naturalezza tra jazz, musica contemporanea, elettronica e sperimentazione.

Il suo linguaggio nasce dall’incontro tra pianoforte acustico, sintetizzatori, campionatori, sequencer e tecniche analogiche. Nei suoi progetti solisti la musica diventa uno spazio di esplorazione sonora e formale, mentre con il Joanna Duda Trio ha portato la propria ricerca sui palchi di importanti festival e club internazionali.

La sua partecipazione aggiunge al festival una dimensione fortemente performativa e sperimentale, in cui improvvisazione, elettronica e ricerca timbrica si incontrano in un’esperienza sonora difficilmente classificabile all’interno di un unico genere.

LILLO MORREALE

Lillo Morreale, polistrumentista e compositore originario di Agrigento e oggi attivo a Bologna, porta a IF Sound Fest una personale idea di elettronica mediterranea.

Il suo progetto nasce dall’incontro tra elettronica sperimentale, ambient e musica cinematica con le sonorità della tradizione popolare mediterranea. Sintetizzatori e strumenti come saz, baglama e lotar convivono in un linguaggio originale, nel quale la dimensione elettronica si intreccia con memoria, paesaggio e identità mediterranea.

Morreale è inoltre attivo come compositore per il cinema e per le arti performative, sviluppando un percorso artistico che attraversa musica, immagini e narrazione.

I biglietti per IF Sound Fest ’26 sono già disponibili su Xceed.

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