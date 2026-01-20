Il ciclone Harry divora la strada, anziano con la sua auto sprofondano nella voragine. FOTO

Messina – Accade a chi trasgredisce i divieti.

Il maltempo sta colpendo la zona sud di Messina e i comuni della zona ionica della provincia, con forte vento e mareggiate. A Santa Teresa di Riva a causa della furia del mare si è aperta una voragine nel lungomare zona Barracca. Un’auto con alla guida un anziano è stata inghiottita. Il conducente, che ha violato i divieti imposti dal sindaco, è stato recuperato con ferite varie.

Potrebbe interessarti anche... Il Ciclone Harry apre una voragine sul lungomare di Santa Teresa di Riva e divora la strada

Il tratto del lungomare di Santa Teresa di Riva ha ceduto nuovamente, con una macchina che è caduta all’interno della voragine creatasi nonostante il lungomare fosse chiuso già da ieri sera alle 22. La persona è stata soccorsa prontamente con l’intervento della polizia locale e con i volontari della croce rossa. É stata stabilizzata e portata in ospedale per ulteriori accertamenti rispetto a delle lesioni presenti.

© Riproduzione riservata