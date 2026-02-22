Il 24 febbraio Gela inaugura il museo dei relitti greci

Gela – L’inaugurazione del Museo dei Relitti Greci, attesa da 38 anni, si terrà martedì 24 febbraio, alle 11.30, nell’area demaniale di Bosco Littorio, quando sarà svelata la celebre nave greca rinvenuta nei fondali di Bulala.

La nave greca, testimone del ruolo millenario di Gela nel Mediterraneo, fu individuata nel 1988 da due sub locali, Gianni Occhipinti e Gino Morteo, a pochi metri dalla costa di Bulala. Recuperata tra il 2003 e il 2008 dalla Soprintendenza di Caltanissetta guidata da Rosalba Panvini, l’imbarcazione ha affrontato un restauro complesso a Portsmouth, in Inghilterra, per preservare i legni saturi d’acqua. Dopo traversie burocratiche — fondi stornati e ricorsi al Tar — il museo ospita ora la prima nave con il suo carico originale, più spazi multimediali per rivivere naufragio e recupero (presto arriverà la seconda nave in restauro).

Orari gratuiti e accessibilità: da mercoledì 25 febbraio

Dal pomeriggio di martedì e per una settimana, ingresso gratuito per tutti. Da mercoledì 25 febbraio, apertura straordinaria a febbraio e marzo: lunedì-venerdì dalle 9 alle 13, sabato-domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Accesso contingentato (max 20 persone alla volta) per sicurezza. Scuole, associazioni e gruppi prenotano via e-mail al Parco Archeologico.

