Il 31 maggio una passeggiata al cimitero di Scicli

Scicli – Domenica 31 maggio torna Non Omnis Moriar, l’itinerario guidato presso il Cimitero Monumentale di Scicli, a cura dell’associazione Tanit Scicli. Il Cimitero Monumentale di Scicli è fra i più belli di Sicilia, con opere d’arte come monumentini privati e cappelle gentilizie, mappati e studiati da Tanit che coinvolgerà anche raccontando dei personaggi capaci di dar lustro alla nostra città, un appuntamento imperdibile per scoprirne l’intrinseca bellezza.

Raduno alle 9.30 di domenica 31 davanti ai cancelli del Cimitero Monumentale, presso il parcheggio della SP 38, con partenza alle 10.00.

Per informazioni e prenotazioni, scrivere a [email protected] o chiamare il 3338070559 (Roberta) oppure il 3388614973 (Vincenzo).

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