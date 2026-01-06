Il 7 gennaio i funerali di Flavio Dimartino, morto in una tragedia stradale

Ragusa – Ieri è stata eseguita l’autopsia e la salma è stata finalmente riconsegnata ai familiari. Saranno celebrati domani, mercoledì 7 gennaio i funerali di Flavio Dimartino, 19 anni, ragusano, morto in un sinistro stradale lungo la strada cosiddetta della Malavita a pochi metri dall’ospedale di Ragusa.

Il corteo in auto muoverà Mercoledì 7 Gennaio 2026, alle ore 14:45, dalla Via della Costituzione, 53 per la Piazza Libertà e proseguirà a piedi per la Cattedrale di San Giovanni Battista ove avranno luogo i funerali.

La tragedia il 27 dicembre. Dimartino viaggiava a bordo di una Lancia Ypsilon quando si è scontrato con una Alfa Mito condotta da un 22enne rimasto ferito.

Flavio aveva studiato al liceo scientifico Enrico Fermi. Da tutti era considerato un ragazzo geniale. Aveva superato i test per l’ammissione alla facoltà di Medicina a Pavia.

