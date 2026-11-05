Il barocco siciliano tra tutela e futuro: venerdì 6 novembre il convegno a Modica

Modica – Il barocco come patrimonio da custodire e risorsa per costruire nuove opportunità culturali e turistiche. Sarà questo il filo conduttore del convegno “Il Barocco siciliano del Sud-Est: patrimonio dell’umanità e prospettive future”, in programma venerdì 6 novembre 2026, alle ore 16, nella sala eventi dell’Hotel Modica Inn Centro, a Modica.

L’iniziativa, organizzata da Teleradio Regione, con il sostegno dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e della Soprintendenza di Ragusa, metterà a confronto competenze diverse sulla valorizzazione di un patrimonio nato dalla rinascita successiva al terremoto del 1693.

Interverranno Lucia Trigilia, storica dell’architettura e direttrice scientifica del Centro Internazionale di Studi sul Barocco; Francesco Pignataro, presidente dell’ITS Steve Jobs Academy; Marco Platania, docente di Economia del Turismo dell’Università di Catania; Paolo Patanè, direttore del Distretto Turistico del Sud-Est e dell’Ente gestore UNESCO delle Città Tardo Barocche del Val di Noto.

Al centro degli interventi, tutela UNESCO, nuove tecnologie, musei 4.0 e turismo sostenibile. Prevista anche la proiezione di un estratto del documentario “Luci e Ombre del Barocco” curato da Teleradio Regione.

Il convegno rientra nel progetto “Il Barocco del Sud-Est Siciliano: un viaggio tra Arte e Storia della Regione Sicilia”.

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