Il boss Stracquadaini, arrestato oggi, in una foto in cui andava a fare la spesa

Vittoria – La foto è stata pubblicata dal giornalista Giuseppe Bascietto. Mostra Gianfranco Stracquadaini, arrestato oggi dalla DDA in un capannone-appartamento nelle campagne di Comiso, mentre indisturbato va a fare la spesa in un supermercato.

Ha sempre vissuto in quel capannone per un anno e mezzo, da quando aveva tentato di uccidere Roberto Di Martino, reo di essere un pentito e di aver collaborato con la giustizia.

E secondo le indagini della DDA il capannone isolato dove il minorenne rapinto a Vittoria avrebbe trascorso la sua breve prigionia sarebbe riconducibile a un parente di Stracquadaini. C’è anche l’ipotesi che il rilascio sia stato anche frutto di una pressione degli ambienti criminali, legati proprio all’ormai ex latitante, che voleva evitare i troppi occhi puntati su Vittoria, dove lui si nascondeva indisturbato, nelle campagne della limitrofa Comiso.

