Il bruciatore della fiaccola olimpica targato Eni si alimenta con scarti alimentari. A Ragusa il tedoforo Peppe Bisceglia

Ragusa – La Fiaccola Olimpica dei Giochi Invernali Milano‑Cortina 2026 ha attraversato l’Italia portando con sé un messaggio di unità e partecipazione, illuminando anche la Sicilia in un viaggio ricco di significato che ha toccato Ragusa in una delle tappe più attese. Il 17 dicembre 2025 la Fiamma è arrivata in città durante il percorso che da Caltagirone ha proseguito verso Noto, Avola, Marzamemi, Porto Palo e Siracusa, trasformando le vie barocche in un grande momento di festa collettiva. In questa cornice, Eni ha svolto un ruolo centrale come main sponsor della staffetta, sostenendo l’iniziativa e contribuendo con un elemento altamente simbolico: i polimeri della fiaccola, realizzati da Versalis, la società chimica del gruppo, che rappresentano un esempio concreto di innovazione e ricerca italiana applicata a un oggetto iconico della tradizione olimpica. La torcia stessa, chiamata Essential, incarna perfettamente questa visione: leggera, sostenibile e rivoluzionaria, pesa appena 1.060 grammi (esclusa la bombola) ed è realizzata con materiali riciclati e riciclabili come alluminio e ottone. Il suo bruciatore, cuore tecnologico del progetto, è alimentato a bio‑GPL prodotto nella bioraffineria Enilive di Gela a partire da scarti e residui alimentari, un esempio di energia pulita che nasce da ciò che normalmente verrebbe scartato. Per la tappa ragusana Eni ha scelto come tedoforo Peppe Bisceglia, figura molto conosciuta e stimata sul territorio, che ha portato la Fiamma tra l’entusiasmo di cittadini, istituzioni e appassionati accorsi lungo il percorso.

La staffetta, che coinvolge migliaia di portatori e attraversa circa 300 città italiane lungo oltre 12.000 km, unisce idealmente il Paese attorno ai valori di pace, inclusione e partecipazione. A Ragusa il passaggio della Fiamma ha rappresentato un momento di orgoglio e identità locale, rafforzando il legame tra la Sicilia e il grande palcoscenico dei Giochi Invernali 2026 e confermando il ruolo di Eni come protagonista di un viaggio che celebra sport, comunità e innovazione.

