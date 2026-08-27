Gli esperti: "Siamo nel cuore della nuova ondata di caldo".

Condividi "Il caldo in Sicilia è favorito dal pulviscolo sahariano in sospensione nell’aria" sui social

La Sicilia si prepara a vivere le ore più intense di questa nuova ondata di caldo, accompagnata da un marcato pulviscolo sahariano che da ieri vela il cielo e rende l’aria più pesante.

Il pulviscolo sahariano, sospeso in atmosfera e ben visibile anche a occhio nudo, contribuisce a creare un cielo lattiginoso e una sensazione di afa persistente. La presenza di sabbia in quota, trasportata dai venti meridionali, amplifica la percezione del caldo e riduce la dispersione del calore notturno, rendendo più difficoltoso il raffrescamento naturale delle città.

Ed è proprio sulle temperature minime che si concentra l’allerta dei meteorologi: si potrebbero registrare notti tropicali con valori che non scenderanno mai sotto i 30 gradi. Una condizione che aumenta il disagio fisico, mette sotto pressione le fasce più fragili della popolazione e può favorire un incremento dei consumi idrici ed energetici.

© Riproduzione riservata