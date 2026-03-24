Il Canada cerca infermieri italiani: «Stipendi fino a 5mila euro al mese»

Cercasi infermieri italiani disposti a trasferirsi in Canada. Stipendi fino a tre volte più alti rispetto a quelli italiani, trasferimento pagato e supporto completo per immigrazione e formazione linguistica. Requisiti? Avere un livello di francese intermedio.

L’annuncio di lavoro

E’ l’offerta comparsa sul sito dell’Institut français Italia. La proposta riguarda strutture sanitarie di Montréal, tra cui l’Ospedale Santa Cabrini e il Centro di accoglienza per cure a lungo termine Dante, e si rivolge a infermieri con almeno un anno di esperienza e una conoscenza intermedia del francese.

I requisiti richiesti

Laurea triennale specialistica.

Possesso di un diploma in scienze infermieristiche o Laurea in Infermieristica, rispettivamente conseguiti in Italia; esperienza lavorativa di almeno un anno; conoscenza, al momento dell’assunzione, della lingua francese e della lingua italiana (livello minimo B2).

Stipendio

La retribuzione mensile lorda è compresa tra 4.380 e 8.140 dollari (ossia 2.750-5.120 euro), a seconda della posizione e del livello di esperienza; i candidati assunti saranno accompagnati gratuitamente in tutte le procedure di immigrazione, apprendimento della lingua francese e trasferimento in Québec; i corsi di perfezionamento del francese sono gratuiti; saranno offerti i biglietti aerei per il Canada e molti altri vantaggi.

Come candidarsi

Per candidarsi a questa offerta di lavoro: crea un account; crea il tuo profilo; compila il profilo delle tue competenze; iscriviti all’attività « Emplois en santé au Québec – Italie 2026 »; indica le date di disponibilità per i colloqui di lavoro; invia la tua candidatura online in lingua francese.

Le candidature dovranno pervenire entro il 15 maggio 2026.

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