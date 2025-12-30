Il cane Nero muore di spavento per i botti scoppiati vicino al canile: «Il cuore ha ceduto»

Firenze – Un cane è morto per lo spavento da botti a Firenze. Ha ceduto il cuore. Lo ha reso noto su Facebook ‘Il Parco degli Animali’, canile rifugio del Comune di Firenze e sede dell’Ufficio per i Diritti degli Animali.

Il post riceve centinaia di commenti di dispiacere e di critica a chi fa esplodere petardi vicino alla struttura.

Appena ieri la vicesindaca Paola Galgani, illustrando l’ordinanza comunale anti-botti, aveva richiamato anche al rispetto degli animali, che come le persone fragili, restano spaventati. «Siamo devastati – scrive il canile su Fb – Nel tardo pomeriggio di domenica sono state esplose nei dintorni del nostro canile delle vere e proprie bombe…il nostro Nero, da sempre, era terrorizzato dai tuoni, dai boati, dagli scoppi… il suo cuore non ha retto allo spavento e lo abbiamo trovato morto nel suo box».

Nero, esemplare di circa 12 anni, è un cane recuperato dalla strada. La sua morte è stata scoperta il lunedì mattina al rientro degli addetti. Adesso la struttura, in vista del Capodanno, somministra dei farmaci calmanti ai cani cardiopatici. Il canile, che si trova dietro il carcere di Sollicciano ed è vicino ad abitazioni del borgo diUgnano, è chiuso agli estranei e non è possibile lanciare dentro i petardi. Il canile ha affisso volantini che invita le persone a non sparare botti vicino al canile.

