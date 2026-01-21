Il cane Sebastian vive nella rotatoria vicino al supermercato a Ragusa. Libero, ma non solo

Ragusa – Sebastian vive libero nella rotatoria vicino al Conad Sallemi di Ragusa ma il maltempo di questi giorni ci ricorda quanto sia urgente trovare una soluzione concreta per lui. Non stiamo cercando di togliergli la libertà: stiamo cercando un riparo, uno spazio sicuro dove possa proteggersi da pioggia, freddo e vento, e qualcuno che possa darci una mano ad aiutarlo. Se hai un terreno, un giardino, una tettoia, o semplicemente la possibilità di ospitarlo rispettando il suo bisogno di libertà,

scrivici . Anche una condivisione può fare la differenza.

Sebastian aspetta.

Noi non vogliamo girarci dall’altra parte.

Anche durante la tempesta non abbandona la sua casa.

Sebastian

Ogni giorno Sebastian si siede vicino alla rotatoria vicino al Conad

e guarda le macchine passare una dopo l’altra.

Le osserva, come se ognuna portasse con sé una storia diversa.

Sebastian ama la sua libertà.

Gli piace sentire l’odore dell’asfalto dopo la pioggia

e scegliere da solo dove andare.

Ma quando arrivano il vento forte, la pioggia fredda

e le notti umide come queste,

anche un cane libero sogna un riparo. Non chiede una catena,

non chiede una gabbia.

Sebastian sogna solo un posto dove entrare

quando il cielo si fa pesante,

un tetto sotto cui aspettare che il temporale passi,

sapendo che qualcuno lo aspetta. Forse non cerca una casa “per sempre”.

Forse cerca una casa che lo lasci tornare libero,

ma che sia lì quando ne ha bisogno. Se hai uno spazio, un angolo riparato,

un po’ di rispetto per il suo modo di essere,

Sebastian sta aspettando.

In silenzio.

Mentre le macchine continuano a passare.

Antonella e Maria

