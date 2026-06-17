Il cantautore Giovanni Caccamo e la Sicily Orchestra omaggia Gesualdo Bufalino.

Comiso – Le note non soltanto come racconto, ma come ricerca, interrogazione, desiderio di dare forma a ciò che resta invisibile. È con questo spirito che Giovanni Caccamo porta a Comiso il suo tour sinfonico “L’alba dentro l’imbrunire”, uno degli appuntamenti più attesi della sesta edizione del festival “L’ingegnere di Babele”, promosso dalla Fondazione Gesualdo Bufalino. Venerdì 19 giugno, alle ore 21, il loggiato di piazza delle Erbe accoglierà il cantautore modicano affiancato dalla Sicily Orchestra diretta dal maestro Luigi Sferrazza, in una serata che intreccia i brani più amati del suo repertorio e le canzoni più belle composte per altri artisti oltre ad un intenso omaggio a Franco Battiato, maestro, guida e presenza decisiva nel suo percorso artistico. Una celebrazione, dunque, ma anche qualcosa di più: il bilancio di dieci anni di musica e ricerca, progetti internazionali e premi, riletto attraverso la forma sinfonica, che agli arrangiamenti originali aggiunge respiro e ampiezza. Sin dagli esordi, la scrittura di Caccamo si è distinta per una cifra elegante e profondamente poetica. Le sue canzoni si muovono lungo il confine tra interiorità e visione, tra fragilità e speranza, alla ricerca di un linguaggio capace di illuminare le inquietudini contemporanee senza rinunciare alla profondità del pensiero. Una sensibilità che dialoga idealmente con quella di Gesualdo Bufalino: entrambi custodi di una rara complessità espressiva, entrambi convinti che la parola, nella sua accezione più piena e responsabile, sia uno strumento per comprendere e cambiare il mondo, non soltanto per descriverlo. La prevendita del concerto è disponibile su https://oooh.events/evento/giovanni-caccamo-lalba-dentro-limbrunire-biglietti/.

“Il concerto di Giovanni Caccamo – spiega Pippo Digiacomo, presidente della Fondazione Bufalino – è espressione pulsante de “L’ingegnere di Babele”: un festival che non si accontenta di celebrare Bufalino, ma cerca di praticarne lo spirito, soffiando su quella tensione tra erudizione e leggerezza, tra memoria e invenzione, tra il peso della parola e il piacere di usarla”.

Il festival è organizzato dalla Fondazione Gesualdo Bufalino con il sostegno dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Comune di Comiso, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, di Agriplast SpA di Vittoria e di SAC Aeroporto di Catania.

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