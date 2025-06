Il carabiniere Carlo Legrottaglie ucciso durante un inseguimento. Era il suo ultimo giorno di lavoro

I due rapinatori sono stati raggiunti e catturati alcune ore dopo, in una masseria a Grottaglie, doppo un altro conflitto a fuoco. Uno dei due è morto.

Da quanto ricostruito finora, Legrottaglie e il collega di pattuglia erano intervenuti per scongiurare una rapina in un distributore di carburante. Ne è nato un inseguimento con una Lancia Y, poi entrata in collisione con l’auto di pattuglia. A quel punto gli uomini a bordo della Lancia sono scesi, inseguiti a piedi dai due militari della pattuglia: a quel punto uno dei malviventi ha sparato, colpendo Legrottaglie, che è caduto al suolo. Poi hanno proseguito la fuga per le strade di campagna, ma uno di loro era rimasto ferito.