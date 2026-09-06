Il cardinale Robert Sarah in visita a Ragusa il 21 settembre

“Dio esiste?”
di Redazione
Ragusa – Il cardinale Robert Sarah sarà in Sicilia orientale dal 20 al 22 settembre per una serie di incontri dedicati alla presentazione del suo libro “Dio esiste?”, pubblicato dalle Edizioni Cantagalli. Il programma toccherà Mistretta, Gela, Ragusa e Siracusa, alternando le presentazioni del volume alle celebrazioni eucaristiche.
Lunedì 21 settembre alle 11 il cardinale Sarah presiederà la Santa Messa nel Duomo di San Giorgio, a Ragusa Ibla. Nel pomeriggio, alle 16.30, sarà protagonista della presentazione del libro nell’Auditorium “G.B. Cartia” della Camera di Commercio.
© Riproduzione riservata