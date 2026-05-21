Il cardinale Ruini in condizioni critiche, ha 95 anni, è curato a casa

Roma – Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende avrebbe deciso di restare a casa dove in queste ore si alternano medici e infermieri per assisterlo anche con l’ossigeno. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali ma poi si era ripreso. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio.

Già dopo l’ultimo ricovero al Gemelli, il cardinale aveva scelto di proseguire le cure a casa, dove continua ad essere seguito dall’équipe del Policlinico. Il fatto che non sia stato portato in ospedale ma sia rimasto nel suo appartamento, si fa sapere, non ha a che fare con il peggioramento delle sue condizioni negli ultimi giorni. Chi gli è vicino parla di «alti e bassi, come è normale in un uomo della sua età».