Franco Battiato, vandali sfregiano il murale sul lungomare di Riposto

Ignoti hanno imbrattato con vernice spray l'opera di Carmen Bellalba.

Riposto – Nella notte tra sabto e domenica ignoti hanno preso di mira il grande murale dedicato a Franco Battiato, realizzato per rendere omaggio al Maestro nella sua terra d’origine.

L’opera, collocata in una zona centrale della cittadina marinara, lungo la passeggiata del lungomare, è stata pesantemente imbrattata con vernice spray.

I vandali si sono accaniti in particolare sulla porzione in corrispondenza della targa commemorativa intitolata al cantautore, oltraggiando un simbolo di riscatto e di decoro urbano.

L’inaugurazione del dipinto, nel 2023, non fu una mera formalità, ma un momento di forte coesione per la cittadinanza.

Il murale nacque con l’intento di fissare visivamente e rendere indelebile il legame indissolubile tra l’artista — che a Riposto ha sempre mantenuto le sue radici più profonde — e la sua comunità d’origine.

Amarezza e sconcerto nelle parole di Carmen Bellalba, ideatrice del progetto artistico: “È un grande rincrescimento. Vedere un’opera nata per celebrare la bellezza e la memoria storica del nostro territorio venire deturpata in questo modo fa male. Non è solo un attacco al dipinto in sé, ma a ciò che Franco Battiato rappresenta per tutti noi”.

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